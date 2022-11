Basketball: Deutsches Duell in der EuroLeague! EM-Helden von Alba und Bayern treffen aufeinander

Hainer gibt klare Ziele für Basketballer an

In der EuroLeague treffen am Donnerstag deutsche EM-Helden der Basketballer aufeinander, wenn Bayern gegen Alba spielt. Im Fokus dabei ein Neuankömmling, der schon bei beiden Klubs spielte.

Treffen der EM-Helden in der europäischen Basketball-Königsklasse: Meister Alba Berlin empfängt am Donnerstag (20.00 Uhr) in der EuroLeague Bayern München.