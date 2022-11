Tennis: Wimbledon plant Dresscode-Revolution für Frauen

Die Veranstalter möchten „die Gesundheit der Frauen in den Vordergrund stellen“ und „Spielerinnen entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse unterstützen“, heißt es in einem Statement.

Wimbledon reagiert auf Fan-Proteste: „Adress the dress code“

Aufgrund ausgebliebener Regeländerungen entstanden schnell größere Proteste von Zuschauern. (NEWS: Ausgerechnet in Saudi-Arabien! So plant Zverev seine Rückkehr)

Immer häufiger hatten diese ihren Protest durch Plakate mit der Forderung „Adress the dress code“ (deutsch: Sprecht die Kleiderordnung an) mitgeteilt. Der All-England Lawn Tennis and Croquet Club reagiert mit dem Statement also auch auf medial angewachsenen Druck.