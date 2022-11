Modric führt Kroatien an - fünf Bundesligaprofis dabei

Luka Modric führt das WM-Aufgebot von Kroatien an © AFP/SID/DENIS LOVROVIC

Der frühere Weltfußballer Luka Modric führt Vize-Weltmeister Kroatien nach Katar. Der Star von Real Madrid führt das Aufgebot von Nationaltrainer Zlatko Dalic an, das dieser am Mittwoch für die WM (20. November bis 18. Dezember) bekannt gegeben hat.

In Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Borna Sosa (VfB Stuttgart), Josip Stanisic (Bayern München) und Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt) setzt Dalic auf fünf Spieler aus der Bundesliga.

In der Gruppe F trifft Kroatien zum Auftakt am 23. November auf Außenseiter Marokko. Nach der Partie gegen Kanada (27. November) folgt am 1. Dezember das Kräftemessen mit dem WM-Dritten Belgien. Bei der letzten Weltmeisterschaft waren die Kroaten sensationell ins Endspiel eingezogen, dort aber Frankreich unterlegen gewesen.