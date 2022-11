Anzeige

Die OWL 2022 hat seinen Champion gefunden! Ein Deutscher gewinnt Dennis Hawelka Award Dallas Fuel gewinnt Overwatch League

Die Overwatch League hat einen neuen Champion © Blizzard Entertainment

Julian Spies

Endlich geschafft! In der fünften Saison der Overwatch League trägt sich Dallas Fuel in die Liste der Playoff-Sieger ein. Im Anaheim Convention Center in Los Angeles ereignete sich ein unfassbares Finale.

Die besten zwölf Teams spielten zum Saisonabschluss abermals vor Publikum um über zweieinhalb Millionen USD Preisgeld. Nach dem frühen Ausscheiden von Titelfavoriten wie den Shanghai Dragons oder den Los Angeles Gladiators gab es im Upper Bracket Final eine Neuauflage des „Battle of Texas“. Dieses Mal konnten Han „ChiYo“ Hyeon-seok und sein Team die Houston Outlaws jedoch mit einem 3:1 deutlich besiegen und in das große Finale einziehen.

Shock fehlt zweite Luft

Über die letzten Jahre der Overwatch League gab es ein Team, mit dem immer zu rechnen war. Auch dieses Jahr legten die Spieler von San Francisco Shock eine fantastische Saison hin. Was ihnen fehlte? Ein Titel. Egal, ob Midseason Madness, Summer Shockdown oder Kickoff Clash. Immer wieder endete die Reise der zweifachen Champions kurz vor der Trophäe. Auch im Finale fiel das Roster früh ins Lower Bracket. In einem langen und zehrendem Lauf gelang es der Mannschaft jedoch, sich bis in das Endspiel vorzuspielen.

Im letzten Overwatch League-Spiel der Saison 2022 lieferten sich die besten beiden Teams der West-Tabelle aus der regulären Saison einen mitreißenden Schlagabtausch. In einem fast drei Stunden andauernden First-To-Four stand auch nach sechs gespielten Karten noch kein Sieger fest. Auf Colosseo legte Dallas Fuel bereits früh einen deutlichen Fortschritt hin. In der Overtime setzten die Spieler von Shock noch einmal zu einem letzten Aufstand an, konnten sich aber am Ende nicht durchsetzen. Mit einem vier zu drei krönte sich Dallas Fuel von einem starken Team zu einem Weltmeister.

London Spitfire: Der Stolz Europas

Was für eine Saison für London! Als eines von nur drei Teams setze das Franchise Team von Cloud9 auf junge Talente ganz Europa. Viele Talente, die zuvor in den regionalen Contenders Ligen spielten, durften dieses Jahr zum ersten Mal auf die ganz große Bühne.

In den Playoffs sorgte London hauptsächlich mit dem 3:1 gegen die Los Angeles Gladiators für Aufsehen. Gegen Hangzhou Spark endete der Traum von der ganz großen Überraschung zwar auf einem geteilten fünften Platz, die Botschaft ist jedoch klar: Europa kann auch in Overwatch mit den Favoriten mithalten. Der Erfolg des Rosters der deutschen Managerin Ysabel „Noukky“ Müller ist ein klares Zeichen an die Konkurrenz. Europa und auch der PathToPro der Region bringen immer wieder erstklassige junge Spieler hervor, die nur darauf warten, ihre Fähigkeiten dort zu präsentieren, wo die ganze Welt zuschaut.

Hadi gewinnt Dennis Hawelka Award

Er war ein Wegweiser für die deutsche und internationale eSports-Szene. Der Name Dennis „INTERNETHULK“ (22.03.1987 – 08.09.2017) wird wohl jedem in der Branche ein Begriff sein. Nach seinem plötzlichen Tod im November 2017, kurz vor der ersten Overwatch League Saison, wurde der Dennis Hawelka Award ins Leben gerufen. Die einmal pro Saison verliehene Auszeichnung ehrt besonderes Engagement und wegweisende Leistungen von Spielern aus der Liga. Dieses Jahr geht der Award an den deutschen Spieler Daniel „Hadi“ Bleinagel.

Im Interview mit der Overwatch League äußerte sich Hadi über die Verleihung: „Ich kannte Dennis zwar nicht persönlich, aber von alldem, was ich über ihn gehört habe, war es immer sein Ziel, ein mutiger Anführer zu sein. Vieles von dem, wie er war, versuche ich als Spieler und Teammitglied auch zu sein. Diese Auszeichnung ist eine große Ehre für mich. Sie macht mich sehr stolz.“