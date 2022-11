Zverev plant Härtetests im Dezember

Zverev will Comeback im Dezember geben © AFP/SID

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev plant sein Comeback nach monatelanger Verletzungspause die Teilnahme an einigen Showturnieren im Dezember.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev plant auf dem Weg zu seinem Comeback nach monatelanger Verletzungspause die Teilnahme an einigen Showturnieren im Dezember. "Er braucht einfach ein paar Matches vor der großen Saison", sagte sein Bruder und Manager Mischa Zverev in einem Eurosport-Interview. Der erste Härtetest soll in Saudi-Arabien beim Diriyah Tennis Cup stattfinden (8. bis 10. Dezember).