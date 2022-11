WM 2022: Skandal um Katar-Botschafter -Die FIFA verspielt den letzten Rest Anstand! - Kommentar

Schmiergeld und Sportswashing: So korrupt ist Katar

Katars WM-Botschafter Khalid Salman nennt Schwulsein einen „geistigen Schaden“. Der Weltverband Fifa aber schweigt dazu. Und schadet dem Fußball immer mehr: Der letzte Rest an Anstand geht verloren - meint Sport1-Chefredakteur Pit Gottschalk

Aus allen Ecken ist zu hören, dass das Desinteresse an der Weltmeisterschaft in Katar groß ist. Die Begründung fällt unterschiedlich aus.

Jedes Argument ist erstens stichhaltig und zweitens richtig: Die WM 2022 hätte niemals an Katar vergeben werden dürfen. Und wenn ein offizieller WM-Botschafter beim ZDF homosexuellen Menschen die Lebensberechtigung abspricht, ist der Skandal perfekt: Katar bestätigt damit Vorbehalte und Vorwürfe.

Katar-Botschafter tritt Werte des Fußballs mit Füßen

Ein Fifa-Präsident, der sich das gefallen lässt und nichts unternimmt, liebt auch Nackenschläge zum Frühstück. Sein Vorgänger Joseph Blatter hat die WM-Vergabe an Katar inzwischen als „Irrtum“ eingesehen. Warum irrlichtert Infantino weiter?

Der Irrweg der Fifa konnte nur zum Sündenfall führen

Wenn man ein Wort finden müsste, das die von ihm geschilderte Entwicklung am besten beschreibt, wäre das wohl „Markterweiterung“, weil es sowohl Geldvermehrung als auch Machtstreben umfasst. Kurzum: Der Irrweg im Weltverband Fifa, von Gier und Elitedenken gesteuert, konnte nur zum Sündenfall mit Katar führen.

Was man sich fragen muss: Wo waren und sind die Kräfte, die rechtzeitig gegensteuern, bevor es zu spät ist? Es gibt nur Fragen ohne Antworten.

Die oft benutzte Ausrede, dass sich die Lebens- und Arbeitsumstände in Katar verbessern, weil eine Weltmeisterschaft immer die Achtsamkeit der Weltöffentlichkeit provoziert und die Dinge in einem Gastgeberland zum Besseren wendet, ist seit den Olympischen Spielen 1936 in Nazi-Deutschland mehrfach widerlegt worden.