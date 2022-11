Russland verlegt Griner in ein Straflager

Die in Russland inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner ist in ein Straflager verlegt worden.

Die in Russland inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner ist in ein Straflager verlegt worden. Das teilten die Anwälte der 32-Jährigen am Mittwoch mit. Die zweifache Olympiasiegerin war Anfang August wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt worden.