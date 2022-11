Sportpolitiker Krämer: Katar-WM "Rückschritt für den Sport"

Für Sportpolitiker Philip Krämer ist die WM in Katar ein „massiver Rückschritt für den Sport, den es in den nächsten Jahren aufzuholen gilt.“ Der Weltverband FIFA müsse die Verantwortung für seine Veranstaltungen übernehmen.

Philip Krämer aus der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen sieht in der umstrittenen Fußball-WM in Katar einen „massiven Rückschritt für den Sport, den es in den nächsten Jahren aufzuholen gilt“.