2. Liga: Fortuna Düsseldorf – 1. FC Kaiserslautern (Freitag, 18:30 Uhr)

FCK will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei der Fortuna punkten. Bei Hannover 96 gab es für Düsseldorf am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:2-Niederlage. Lautern gewann das letzte Spiel gegen den Karlsruher SC mit 2:0 und belegt mit 20 Punkten den siebten Tabellenplatz.