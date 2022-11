Bundesliga: FC Bayern München – SV Werder Bremen, 6:1 (4:1)

Die Bayern erwischten einen Auftakt nach Maß und gingen vor 75.000 Zuschauern durch Jamal Musiala bereits nach sechs Minuten in Führung. Bremen zeigte sich wenig beeindruckt. In der zehnten Minute schlug Anthony Jung mit dem Ausgleich zurück. Nach nur 21 Minuten verließ Sadio Mané vom FC Bayern München das Feld, Leroy Sané kam in die Partie. Serge Gnabry trug sich in der 22. Spielminute in die Torschützenliste ein. Leon Goretzka (26.) und Gnabry (28.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung des FCB. Der Gastgeber hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Mit einem Wechsel – Niklas Stark kam für Milos Veljkovic – startete der SV Werder Bremen in Durchgang zwei. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Julian Nagelsmann, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Marcel Sabitzer und Kingsley Coman kamen für Lucas Hernandez und Eric Maxim Choupo-Moting ins Spiel (57.). Ole Werner wollte Werder zu einem Ruck bewegen und so sollten Jens Stage und Eren Dinkci eingewechselt für Ilia Gruev und Oliver Burke neue Impulse setzen (59.). Mit Goretzka und Musiala nahm Julian Nagelsmann in der 71. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Ryan Gravenberch und Mathys Tel. Mit zwei schnellen Treffern von Gnabry (82.) und Tel (84.) machten die Bayern deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Mit dem Spielende fuhr der Spitzenreiter einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Bremen klar, dass gegen den FC Bayern München heute kein Kraut gewachsen war.