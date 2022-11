Bundesliga: VfB Stuttgart – Hertha BSC, 2:1 (1:1)

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag das Heimteam bereits in Front. Serhou Guirassy markierte in der dritten Minute die Führung. Dodi Lukebakio nutzte die Chance für Hertha BSC und beförderte in der 19. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Gleich drei Wechsel nahm die Hertha in der 61. Minute vor. Davie Selke, Suat Serdar und Marco Richter verließen das Feld für Wilfried Kanga, Ivan Sunjic und Chidera Ejuke. In der 73. Minute stellte der VfB Stuttgart personell um: Per Doppelwechsel kamen Josha Vagnoman und Luca Pfeiffer auf den Platz und ersetzten Tiago Barreiros de Melo Tomas und Silas Katompa Mvumpa. Das Unentschieden zeichnete sich mehr und mehr ab, doch dann schlug Konstantinos Mavropanos in der Nachspielzeit zu und erzielte den Führungstreffer für die Elf von Michael Wimmer. Am Ende verbuchte der VfB gegen Hertha BSC die maximale Punkteausbeute.