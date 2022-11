La Liga: Lewandowski fliegt bei Barca-Spiel - Piqué reagiert sauer

Barca-Torjäger Robert Lewandowski fliegt bei Barcas Gastspiel in Osasuna früh vom Platz. Gerard Piqué veranlasst das zu einem wütenden Auftritt in der Halbzeit.

Das Gastspiel in Osasuna hatte für Barca bereits denkbar schlecht begonnen. Nach sechs Minuten ging der Außenseiter in Führung. Vorangegangen war allerdings ein klarer Bodycheck von Torschütze David Garcia gegen Marcos Alonso, der jedoch nicht geahndet wurde.

Doch es kam noch dicker für die Katalanen: In der 31. Minute wurde Torjäger Lewandowski vom Platz gestellt. Im Blickpunkt dabei: wieder Garcia. Lewandowski war völlig ohne Not in den Abwehrmann hineingesprungen und hatte diesen mit dem Ellenbogen abgeräumt. Zuvor hatte der Ex-Bayern-Star in der elften Minute für ein taktisches Foul Gelb gesehen.