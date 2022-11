Bayern überrollen Werder - Dortmund verliert den Anschluss

Mut im Tabellenkeller schöpften der VfL Bochum und der VfB Stuttgart. Bochum feierte beim 2:1 (2:0) gegen Borussia Mönchengladbach seinen dritten Sieg in Folge im Ruhrstadion und verringerte den Abstand zum rettenden Ufer auf zwei Punkte. Die VfB-Fans bejubelten einen Last-Minute-Sieg über Hertha BSC. Konstantinos Mavropanos traf in der achten Minute der Nachspielzeit zum 2:1 (1:1) und damit zum dritten Sieg unter Interimstrainer Michael Wimmer.

Bei den Bayern überragte Nationalspieler Gnabry (22./28./82.). Zudem trafen seine DFB-Kollegen Jamal Musiala (6.) und Leon Goretzka (26.). Der eingewechselte Mathys Tel (84.) erzielte den Endstand. Eric Maxim Choupo-Moting scheiterte zudem mit einem Foulelfmeter an Bremens Torhüter Jiri Pavlenka (17.). Sorgen bereitet den Münchnern nur die Verletzung von Superstar Sadio Mane, der mit einer Verletzung am rechten Bein ausgewechselt werden musste (21.).

Schon vor dem Münchner Schützenfest hatte Dortmund eine bittere Niederlage beim "Lieblingsgegner" kassiert. Micky van de Ven (6.) und Lukas Nmecha (90.+1) ließen Wolfsburg jubeln. Für Dortmund war es die erste Niederlage in Wolfsburg nach zuvor sieben Siegen in Folge. Die Wölfe gewannen bereits ihr drittes Spiel nacheinander. "Das ist sicher enttäuschend. Jedes Spiel, das wir verlieren, ist ein Problem", sagte BVB-Torwart Gregor Kobel: "Da kann man nicht zufrieden sein."

In Stuttgart legte der VfB einen Blitzstart hin: Serhou Guirassy gelang in der dritten Minute die Führung. Dodi Lukebakio glich mit seinem siebten Saisontreffer aus (19.). Mavropanos köpfte weit in der Nachspielzeit nach einer Ecke zum Sieg ein.

Wie es in der Trainerfrage beim VfB weitergeht, entscheidet sich in der Winterpause. Wimmer könnte am Samstag in Leverkusen letzte Argumente für eine Weiterbeschäftigung sammeln. Die Hertha steht zuhause gegen Köln unter Druck.