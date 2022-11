Bundesliga: "Das ist ein Witz" - VAR vermiest Gladbach-Aufholjagd - Bochum siegt 2:1

Durch einen frühen Bochumer Doppelpack erwischt Gladbach einen Fehlstart. Der späte vermeintliche Ausgleich wird zurückgenommen - was die Gladbacher nicht verstehen können.

Bei den Akteuren von Borussia Mönchengladbach herrschte nach der 1:2-Niederlage beim VfL Bochum eine Mischung aus Wut und Unverständnis. Wie konnte der vermeintliche Ausgleichstreffer von Ramy Bensebaini in der 83. Minute bloß zurückgenommen werden?

Was war passiert? Der Kölner Keller meldete sich nach dem vermeintlichen Ausgleich von Bensebaini. Flankengeber Hofmann hatte zuvor im Abseits gestanden, obwohl ein Bochumer den Kopfball eines Gladbachers in den Strafraum verlängert hatte und die Kugel somit vom Gegner kam, was eine Abseitsstellung normalerweise aufhebt.