3. Liga: Borussia Dortmund II – FC Viktoria Köln, 0:2 (0:0)

Am Dienstag begrüßte die Zweitvertretung von Dortmund Viktoria. Die Begegnung ging mit 2:0 zugunsten des Teams von Olaf Janßen aus. Auf dem Papier ging Vikt. Köln als Favorit ins Spiel gegen Borussia Dortmund II – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

In der 41. Minute änderte Christian Preußer das Personal und brachte Prince Adu-Addae Junior Aning und Göktan Gürpüz mit einem Doppelwechsel für Guillermo Bueno Lopez und Falko Michel auf den Platz. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Mit David Philipp und Robin Meißner nahm Olaf Janßen in der 71. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Simon Stehle und Luca Marseiler. Die 514 Zuschauer mussten sich lange gedulden. Die Mannschaften geizten bis zur 84. Minute mit Toren. Erst dann brachte Stehle den FC Viktoria Köln mit 1:0 in Führung. Christian Preußer wollte den BVB II zu einem Ruck bewegen und so sollten Bjarne Pudel und Mario Suver eingewechselt für Kolbeinn Birgir Finnsson und Justin Njinmah neue Impulse setzen (85.). Viktoria baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Niklas Dams beförderte den Ball in der 87. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des Gasts auf 2:0. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Vikt. Köln Dortmund II 2:0.