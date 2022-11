3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – SG Dynamo Dresden, 1:0 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Heimmannschaft und Dynamo Dresden ohne Torerfolg in die Kabinen. Bei Dresden kam zu Beginn der zweiten Hälfte Jonathan Meier für Kyu-Hyun Park in die Partie. Zum Seitenwechsel ersetzte Thijmen Goppel von der SV Wehen Wiesbaden seinen Teamkameraden Sebastian Mrowca. In Durchgang zwei lief Michael Akoto anstelle von Claudio Kammerknecht für SG Dynamo Dresden auf. 4.500 Zuschauer waren gekommen, um möglichst viele Tore zu sehen, doch bisher: Fehlanzeige! In der 78. Minute dann endlich die Erlösung – Max Reinthaler traf zum 1:0 für Wiesbaden. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 1:0 zugunsten der Elf von Markus Kauczinski.

Mit dem Zu-null-Sieg festigte die SV Wehen Wiesbaden die Position im oberen Tabellendrittel. Offensiv konnte Wiesbaden in der 3. Liga kaum jemand das Wasser reichen, was die 32 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die SV Wehen Wiesbaden knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Wiesbaden neun Siege, drei Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen.