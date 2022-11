3. Liga: FC Ingolstadt 04 – Hallescher FC, 1:0 (0:0)

Der FCI trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen Halle davon. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Ingolstadt.

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Mit einem Doppelwechsel holte André Meyer Aaron Herzog und Leon Damer vom Feld und brachte Timur Gayret und Tunay Deniz ins Spiel (70.). Mit Arian Llugiqi und Rico Preißinger nahm Rüdiger Rehm in der 74. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Dominik Franke und Tobias Bech. Der FC Ingolstadt 04 traf erst spät, als Bech nach 83 Minuten vor den 3.670 Zuschauern Vollstreckerqualitäten bewies. André Meyer wollte Hallescher FC zu einem Ruck bewegen und so sollten Sebastian Müller und Elias Löder eingewechselt für Tom Zimmerschied und Nico Hug neue Impulse setzen (87.). Mit dem Ende der Spielzeit strich der FCI gegen den Gast die volle Ausbeute ein.