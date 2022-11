FC Bayern: "Sch*** DFL! Respekt für Gästefans" - Bayern-Anhänger wüten gegen DFL

Bayern-Fans wütend wegen Bremen-Ausschluss?

Im Vorfeld des Spiels hatte Werder dem FC Bayern – wie in der Bundesliga allgemein üblich – mitgeteilt, wie viele Bremer Fans sich an einem Dienstag erfahrungsgemäß auf die weite Reise gen Süden machen wollen. Daraufhin wurde das Kontingent der abgefragten Tickets angepasst und der Gästeblock in der Allianz Arena entsprechend verkleinert. Am Dienstagabend fasst er maximal 3500 Fans, war also längst nicht voll, aber technisch gesehen ausverkauft. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)