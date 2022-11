2. Liga: Hannover 96 – Fortuna Düsseldorf, 2:0 (2:0)

Die Heimmannschaft ging durch Havard Nielsen in der 34. Minute in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Cedric Teuchert den Vorsprung der Elf von Trainer Stefan Leitl auf 2:0 (43.). Mit der Führung für Hannover ging es in die Kabine. In der 64. Minute änderte Daniel Thioune das Personal und brachte Kristoffer Peterson und Emmanuel Iyoha mit einem Doppelwechsel für Dawid Kownacki und Rouwen Hennings auf den Platz. Mit Enzo Leopold und Teuchert nahm Stefan Leitl in der 69. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Max Besuschkow und Maximilian Beier. Den Grundstein für den Sieg über die Fortuna legte Hannover 96 bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.