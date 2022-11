2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – Karlsruher SC, 2:0 (1:0)

43.852 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den 1. FC Kaiserslautern schlägt – bejubelten in der 34. Minute den Treffer von Terrence Boyd zum 1:0. Zur Pause behielt die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster die Nase knapp vorn. Christian Eichner von Karlsruhe nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Kyoung-Rok Choi blieb in der Kabine, für ihn kam Paul Nebel. In der 60. Minute stellte FCK personell um: Per Doppelwechsel kamen Kenny Prince Redondo und Lex Tyger Lobinger auf den Platz und ersetzten Philipp Klement und Boyd. Christian Eichner wollte den Karlsruher SC zu einem Ruck bewegen und so sollten Kelvin Arase und Mikkel Kaufmann eingewechselt für Tim Breithaupt und Marcel Franke neue Impulse setzen (81.). Redondo stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für Lautern her (86.). Am Schluss gewann der 1. FC Kaiserslautern gegen den KSC.