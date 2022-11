Handball: Kiel stoppt Negativserie gegen Hamm-Westfalen

Rekordmeister THW Kiel stoppt seine Negativserie und fährt einen wichtigen Sieg in der Handball-Bundesliga ein.

Rekordmeister THW Kiel hat seine Negativserie gestoppt und einen wichtigen Sieg in der Handball-Bundesliga eingefahren.

Nach drei Pflichtspielen ohne Sieg bezwangen die Zebras am Dienstagabend den Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen mit 37:24 (17:9) und schoben sich auf Tabellenplatz zwei vor. Mit nun 16:4 Punkten liegt Kiel damit wieder in Schlagdistanz zu Spitzenreiter Füchse Berlin (17:3).

Kiel, das nach den jüngsten Schwierigkeiten in der Champions League am Samstag gegen Kellerkind TBV Lemgo Lippe überraschend gepatzt hatte, ließ in Westfalen nichts anbrennen.