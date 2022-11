Fortuna verpasst Sprung in die Aufstiegszone

Fortuna Düsseldorf verliert mit 0:2 in Hannover © FIRO/FIRO/SID

Fortuna Düsseldorf hat zum Auftakt des 16. Spieltages den möglichen Sprung in die Aufstiegszone durch das Ende seiner Siegesserie verpasst.

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat zum Auftakt des 16. Spieltages den möglichen Sprung in die Aufstiegszone durch das Ende seiner Siegesserie verpasst. Die Rheinländer gingen beim 0:2 (0:2) im Verfolgerduell bei Hannover 96 nach vier Pflichtspielerfolgen nacheinander erstmals wieder geschlagen vom Platz.

In den Derbys des vorletzten Durchgangs der ersten Saisonhälfte rückte Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern durch ein 2:0 (1:0) gegen den Karlsruher SC in die erweiterte Spitzengruppe vor und verschärfte zugleich die Krise des Südwestrivalen. Schlusslicht Arminia Bielefeld stellte im Ostwestfalen-Duell beim SC Paderborn durch ein 2:0 (2:0) den Anschluss zu den Konkurrenten im Keller wieder her. Im Nord-Vergleich verpasste der FC St. Pauli durch eine Nullnummer gegen Holstein Kiel den erhofften Befreiungsschlag.