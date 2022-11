Düsseldorf verpasst Sprung in die Aufstiegsränge

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat den möglichen Sprung in die Aufstiegszone durch das Ende seiner Siegesserie verpasst.

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat den möglichen Sprung in die Aufstiegszone durch das Ende seiner Siegesserie verpasst. Die Rheinländer gingen beim 0:2 (0:2) im Verfolgerduell bei Hannover 96 nach vier Pflichtspielerfolgen nacheinander erstmals wieder geschlagen vom Platz. Die Hausherren dagegen zogen an Düsseldorf vorbei und rangieren in unmittelbar Nähe zum Relegationsrang.