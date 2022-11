St. Pauli verpasst Befreiungsschlag gegen Kiel

Der FC St. Pauli hat beim 0:0 gegen Holstein Kiel einen Befreiungsschlag in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst.

Ungeschlagen am Millerntor, doch weiter tief im Tabellenkeller: Der FC St. Pauli hat beim 0:0 gegen Holstein Kiel einen Befreiungsschlag in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz, die lange nervös agierte, könnte im zweiten Teil des 16. Spieltags am Mittwoch auf einen Abstiegsplatz fallen.