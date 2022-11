BVB: Dortmund patzt gegen den VfL Wolfsburg

Der BVB hat sein Gastspiel beim VfL Wolfsburg mit 0:2 (0:1) verloren und damit im Kampf um Platz 1 Federn lassen. Hingegen endete für die Wölfe eine Pleitenserie von acht Niederlagen am Stück gegen Dortmund. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

VfL-Verteidiger Micky van de Ven erzielte in der 6. Minute das 1:0 für das Team Niko Kovac. Nationalspieler Lukas Nmecha traf in der Nachspielzeit zum Endstand (90.+1). Wolfsburg sammelte aus den letzten vier Spielen zehn Punkte und rutscht damit an die europäischen Plätze heran. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)