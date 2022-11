Anzeige

Darts: Hopp und Horvat wahren WM-Chance - Hopp wahrt WM-Chance

Nervenstark! Hopp wendet Aus um WM-Ticket ab

SPORT1

Bei der PDC Super League kann Max Hopp aufatmen. Der deutsche Darts-Profi übersteht die Hauptrunde, muss sich dafür aber ganz schön strecken. Ein weiteres deutsches Darts-Ass kann das frühe Aus abwenden.

Da hat Max Hopp ganz schön zittern müssen.

Bei der PDC Super League (LIVE bei SPORT1 im TV und Stream) hat er in seinem letzten Match das frühe Aus in der Gruppenphase abwenden können und darf somit weiterhin von einem Ticket für die WM träumen. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Anzeige

In seinem zehnten Gruppenspiel bezwang er Christian Bunse klar mit 6:2. Dabei spielte er einen soliden Drei-Dart-Average von 87,91 Punkten und traf 32 Prozent seiner Würfe auf ein Doppelfeld.

Hopp hält dem Druck stand!

Durch den Erfolg verteidigt er seinen dritten Platz in der Gruppe und steht nun in der am Mittwoch beginnenden Hauptrunde.

Hopp erfolgreich bei PDC Super League dank starkem Checkout

Danach sah es nach dem ersten Tag noch nicht aus, denn Hopp lag nur auf den fünften Rang. Am zweiten Turniertag feierte er aber Erfolge gegen Bunse, Ole Holtkamp und Michael Hurtz, die er so allesamt hinter sich lassen konnte.

Dabei steigerte sich auch bei seiner Checkout-Quote. Lediglich bei der 3:6-Niederlage gegen Nico Kurz, der vor ihm auf Platz zwei landete, blieb er unterhalb von 30 Prozent.

Niederlage gegen Kurz! Der "Maximiser" muss um WM-Platz zittern

Steigern muss sich der „Maximiser“ dennoch, wenn er im Dezember nach London zum Ally Pally reisen will. So lag sein Drei-Dart-Average am Dienstag nur einmal über 85 Zählern, ausgerechnet im entscheidenden Spiel gegen Bunse.

Horvat wahrt Chance auf WM-Ticket

Eine deutliche Leistungssteigerung legte Dragutin Horvat an den Start. Wie Hopp startete er nach dem ersten Wettkampftag von Platz fünf, kämpfte sich aber dank vier Erfolgen auf den zweiten Rang vor.

Anzeige

Lediglich Gruppensieger Ricardo Pietreczko erwies sich als zu stark. Zwar legte Horvat den leicht besseren Average von 91,96 Zählern auf, aber sein Gegner nutzt 55 Prozent seiner Würfe aufs Doppel, Horvat hatte nur eine Quote von 23 Prozent.

„Checkout - Der Darts-Podcast powered by SPORT1″ - bei SPORT1, Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt

Keine Blöße gaben sich in der Vorrunde Niko Springer, Florian Hempel und Daniel Klose. Sie gewannen alle zehn Partien und gehen nun mit viel Selbstvertrauen in die Hauptrunde am Mittwoch (LIVE bei SPORT1 im TV und Stream).