WM 2022: Ex-FIFA-Chef Blatter - “Vergabe an Katar war ein Irrtum”

„Die Vergabe an Katar war ein Irrtum. Und dafür trug ich als damaliger Präsident die Verantwortung“, gestand der Schweizer ein. „Jetzt, da die WM unmittelbar bevorsteht, bin ich froh, dass bis auf wenige Ausnahmen keine Fußballer die WM boykottieren.“

Wegen der Menschenrechtslage, des schlechten Umgangs mit den ausländischen Arbeitern sowie der fehlenden Frauenrechte steht Katar stark in der öffentlichen Kritik. (SERVICE: Faeser kritisiert homophobe Aussagen von WM-Botschafter)

Blatter stimmte bei der WM-Vergabe für die USA

Blatter hatte die WM-Vergabe an Katar immer wieder kritisiert und stets betont, sich bei der Abstimmung für die USA ausgesprochen zu haben. Ursprünglich habe das Exekutivkomitee die WM 2018 an Russland und jene 2022 an die Vereinigten Staaten vergeben wollen.