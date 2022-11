Anzeige

UFC-Star Shanna Young beim Wiegen zu schwer - ihre letzte Rettung: Haare abschneiden Zu schwer: Haarschnitt rettet UFC-Star

Eine Kampfsportlerin überschreitet beim Wiegen vor ihrem Fight das Gewichtslimit. Shanna Young greift schließlich zum vermeintlich letzten Mittel.

Vor einem Kampf müssen Boxer:innen und Kampfsportler:innen bereits einen ersten Fight austragen - den Kampf gegen die Waage!

Denn liegt man über dem Gewichtslimit, wird es nichts mit dem Kampf. Und manchmal geht es nur um ein paar Gramm.

So auch bei UFC-Star Shanna Young vor ihrem Duell gegen Miranda Maverick in Las Vegas.

Die US-Amerikanerin hatte beim ersten Wiegen die Grenze von 126 Pfund (57,1 Kilogramm) um ein mickriges Pfund überschritten und bekam daraufhin eine Stunde Zeit, um leichter zu werden.

Doch was tun? Die meisten versuchen für gewöhnlich, das Gewicht durch extremes Schwitzen in einer mobilen Sauna zu reduzieren. So auch Young.

Young schneidet sich Dreadlocks in mobiler Sauna ab

Aber die 31-Jährige war auch beim zweiten Wiegen zu schwer und lag noch mit 0,25 Pfund über dem Gewichtslimit.

Also griff der UFC-Star zum vermeintlich letzten Mittel und ließ sich kurzerhand die Haare abschneiden. In einem Instagram-Video ist zu sehen, wie Young sich ein paar Dreadlocks abschneiden lässt, während sie in einer mobilen Sauna schwitzt.

Beim dritten und letzten Wiegen erfüllte Young schließlich mit 126 Pfund genau die Vorgabe im Fliegengewicht und schrieb danach erleichtert auf Instagram: „Das hat Spaß gemacht heute. Gewicht abgenommen - und für alle, die es interessiert: Neun Dreads wiegen 0,25 Pfund.“

Während die US-Amerikanerin das Duell mit der Waage für sich entscheiden konnte, scheiterten beim UFC-Event in Las Vegas einige Kämpfer. So durften Grant Dawson, Benito Lopez, Carlos Candelario und Ramona Pascual nicht in den Käfig steigen.