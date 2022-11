NFL: Durant will Teilübernahme der Washington Commanders - mit Jeff Bezos, Jay-Z und Hollywood-Superstar?

Der Superstar der Brooklyn Nets ist an einer Teilübernahme der Washington Commanders interessiert. Aber nicht nur Kevin Durant, sondern auch andere prominente Namen mischen mit.

Im möglichen Verkaufsprozess der Washington Commanders äußert nun auch Kevin Durant Interesse. Neben anderen Bietern will der NBA-Star Anteile an der NFL-Franchise erwerben.

„Es ist eins der lukrativsten Teams im Sport, ich bin mir also sicher, dass wir viele Bieter sein werden“, wird Durant in einem Interview mit ESPN zitiert.

Nachdem Durant ohnehin nur an einer Minderheitsbeteiligung interessiert wäre, könnte sich auch eine Gruppe möglicher Investoren zusammenschließen. „Hoffentlich ist es jemand Nettes. Ich habe Bezos und Jay-Z gehört, aber man weiß ja nie“, führte Durant weiter aus.

Klare Vorstellungen, wie seine Rolle unter den Besitzer aussehen könnte, hat der 34-Jährige auch schon: „Ich würde wahrscheinlich eher ein Fan bleiben, als mich in das Team zu involvieren“. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Der Star der Brooklyn Nets ist seit jeher Fan der Commanders, ist sogar in der Gegend aufgewachsen. Dementsprechend geschockt war der Small Forward von einer möglichen Veräußerung seines Lieblingsteams, es sei das „Baby“ von Teambesitzer Dan Snyder.

Teamwert im Milliardenbereich

Dass es nun zu einem Verkauf kommen könnte, liegt vor allem an den Verfehlungen des Teambesitzers selbst. Die NFL hatte Ermittlungen gegen Snyder eingeleitet, in der es sich um sexuelle Belästigung und Verfehlungen am Arbeitsplatz handelt.