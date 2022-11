Anzeige

WM 2022: Diese Stars verpassen die Fußball-Weltmeisterschaft - Werner, Pogba, Kanté, Haaland, Salah, Jota fehlen Diese Stars verpassen die WM

SPORT1

Zahlreiche Stars haben sich kurz vor dem Start der WM verletzt und verpassen die Partien in Katar. Doch auch aus sportlichen Gründen fehlen viele Profis. SPORT1 zeigt die Übersicht.

Für Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps kommt es derzeit knüppeldick.

Nach eingehenden Untersuchungen in Turin und Pittsburgh benötige Pogba „Zeit zur Erholung von seiner Operation“, teilte seine Beraterin Rafaela Pimenta mit. Mit N‘Golo Kanté, Raphael Varane und Presnel Kimpembe fehlen Frankreich weitere langjährige Leistungsträger.

Zuletzt ereilte auch Bundestrainer Hansi Flick eine Hiobsbotschaft: RB-Stürmer Timo Werner verletzte sich knapp drei Wochen vor dem WM-Start und wird das Turnier verpassen.

In Katar werden aber auch weitere Profis zu Hause zuschauen müssen, während die anderen vom 20. November bis zum 18. Dezember den neuen Weltmeister ausspielen. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

SPORT1 zeigt, welche Stars ausfallen.

Verletzungsbedingt:

Timo Werner (Deutschland)

Werner verpasst die WM in Katar. Wie RB Leipzig mitteilte, verletzte sich der Stürmer am Sprunggelenk und zog sich einen Riss des Syndesmosebandes zu. Er selbst bezeichnete den Ausfall als „sehr bitter“. Der 26-Jährige fehlt bis Jahresende.

Florian Neuhaus (Deutschland)

Kreuzbandanriss lautete die bittere Diagnose des Gladbach-Stars. „Es gab Kontakt mit Flick“, sagte Neuhaus bei Sky. „Wir haben die Situation besprochen.“ Sein WM-Aus machte er damit öffentlich, „auch wenn es für mich schon länger feststand“.

Mo Dahoud (Deutschland)

Der Dortmunder hätte durchaus Chancen bei Bundestrainer Hansi Flick gehabt, hätte er nach starken ersten Spielen in dieser Saison so weitermachen können. Stattdessen musste der Mittelfeldspieler eine Schulter-OP durchführen lassen.

Paul Pogba (Frankreich)

Auf den Mittelfeldturbo, beim WM-Titel 2018 eine der prägenden Figuren und Torschütze im Finale gegen Kroatien, muss Nationaltrainer Didier Deschamps aller Voraussicht nach verzichten. Eine Muskelverletzung im Oberschenkel, die sich Pogba laut Gazzetta dello Sport kurz nach der Rückkehr auf dem Trainingsplatz (nach langem Ausfall wegen einer Knieverletzung) zugezogen hat, ist wohl Schuld am WM-Aus.

N‘Golo Kanté (Frankreich)

2018 war der Mittelfeldabräumer noch einer der Erfolgsgaranten beim aktuellen Weltmeister. Nun wird Kanté aber den Wettbewerb verpassen. Er wurde am hinteren Oberschenkel operiert und fehlt auch dem FC Chelsea noch lange.

Raphael Varane (Frankreich):

Neben Kanté steht auch das Abwehr-Ass vor dem WM-Aus. „Er wird sicher bis zur WM ausfallen“, erklärte Manchester Uniteds Trainer Erik ten Hag im Oktober. Es gibt nur wenig Hoffnung für Varane nach seiner schweren Muskelverletzung, die er gegen Chelsea erlitt und danach unter Tränen ausgewechselt wurde. Doch laut dem jüngsten Bericht der L‘Equipe besteht noch eine kleine Resthoffnung. denn der Innenverteidiger stand zur Überraschung vieler wieder auf dem Trainingsplatz. Für United wird er vor der WM zwar nicht mehr auflaufen, doch am kommenden Montag will Varana zum französischen Nationalteam reisen, sofern ihn Didier Deschamps in den WM-Kader berufen wird.

Presnel Kimpembe (Frankreich):

Der nächste große Rückschlag ist der höchstwahrscheinliche Ausfall von Innenverteidiger Presnel Kimpembe. Wie sein Verein Paris Saint-Germain Anfang November mitgeteilt hat, zog sich der 27-Jährige eine Verletzung an der Achillessehne zu. Erst vor kurzem erholte er sich von einer Oberschenkelverletzung. Eine Resthoffnung, dass Kimpembe noch für die WM fit wird, besteht.

Diogo Jota (Portugal):

Der Reds-Star bezahlte das Topspiel gegen Manchester City teuer. Der Portugiese zog sich eine schwere Wadenverletzung zu und fehlt mehrere Monate. „Es ist wirklich keine gute Nachricht für Diogo“, erklärte sein Coach Jürgen Klopp.

Giorgino Wijnaldum (Niederlande)

Auch die Niederlande gehen geschwächt in das Turnier. Immerhin gehörte Wijnaldum in den vergangenen Jahren stets zum Stammpersonal. Doch ein Schienbeinbruch im August bedeutet das WM-Aus.

Reece James (England)

Der Rechtsverteidiger des FC Chelsea hat sich eine Knieverletzung zugezogen und kann die Weltmeisterschaft auch vergessen. England fehlt somit der Stammspieler auf der defensiven Außenbahn.

Ben Chilwell (England)

England muss neben James auch auf einen weiteren Außenverteidiger verzichten. Chilwell vom FC Chelsea verletzte sich ohne Kontakt zu einem Gegenspieler. Blues-Coach Graham Potter macht wenig Hoffnung auf die WM: „Ja, es sieht nicht gut aus“, sagte er bei BT Sport. „Es ist die Achillessehne und wir müssen sie scannen und sehen, was passiert ist.“ Kurz danach wurde das WM-Aus offiziell von den Blues bestätigt.

Bouna Sarr (Senegal)

Bayerns-Dauerbankdrücker Bouna Sarr wäre in der senegalesischen Nationalmannschaft wohl gesetzt gewesen. Im September musste sich der 30-Jährige wegen anhaltender Patellasehnenprobleme allerdings einer Knie-OP unterziehen und fällt somit für die komplette Hinrunde aus.

Philippe Coutinho (Brasilien)

Aston Villas Mittelfeld-Star Philippe Coutinho wird die WM verpassen. Der brasilianische Nationalspieler hat sich eine Quadrizeps-Verletzung zugezogen und wird zwischen sieben und zehn Wochen ausfallen. Der Spielmacher hatte aufgrund seines Formtiefs und des Mangels an regelmäßigen Einsätzen bereits einen schweren Stand, um es in den Kader der Selecao zu schaffen, aber die Verletzung schließt den 30-Jährigen nun für Katar definitiv aus.

Arthur Melo (Braslien)

Der FC Liverpool muss lange auf den brasilianischen Mittelfeldspieler verzichten. Arthur Melo zog sich eine Muskelverletzung zu und musste operiert werden. Es heißt, der 26-Jährige werde Klopp drei bis vier Monate lang nicht zur Verfügung stehen. (Das ist Klopps Überraschungstransfer Arthur Melo)

Álvaro Morata (Spanien)

Der Stürmer von Atlético Madrid verletzte sich bei der 2:3-Pleite gegen den FC Cadiz am Knöchel schwer und wird die WM in Katar deswegen wohl verpassen. In einem ersten Statement der Rojiblancos heißt es, Morata habe ein „Weichteilödem im Knöchel“. Eine Verletzung, die in der Regel mehrere Wochen Pause mit sich bringt.

Paulo Dybala (Argentinien)

Roma-Star Dybala muss für den Sieg gegen US Lecce am Sonntagabend einen möglicherweise hohen Preis zahlen. Seine WM-Teilnahme ist akut gefährdet. Ausgerechnet beim Erzielen des 2:1-Siegtreffers per Elfmeter verletzte sich der Stürmer am Oberschenkel schwer und wird aller Voraussicht 2022 kein Spiel mehr bestreiten.

Romelu Lukaku (Belgien)

Der 29 Jahre alte Belgier zog sich bei seinem Comeback gegen Viktoria Pilsen eine Verletzung am linken Oberschenkel zu, wie Inter Mailand mitteilte. Italienische Medien rechnen damit, dass Lukaku erst im kommenden Jahr wieder für Inter auf dem Platz stehen könnte. Eine WM-Teilnahme ist daher mehr als fraglich.

Alexis Saelemaekers (Belgien)

Der Flügelstürmer des AC Mailand wird das Turnier in Katar definitiv verlassen, da der 23-Jährige einen Innenbandriss im Knie erlitten hat. Milan plant erst im kommenden Frühjahr wieder mit dem belgischen Nationalspieler.

Aus sportlichen Gründen:

Erling Haaland (Norwegen)

In der Premier League bricht der Stürmerstar von Manchester City einen Rekord nach dem anderen und trifft nach Belieben. Doch bei der WM ist der frühere Dortmunder zum Zuschauen verurteilt. In der Qualifikationsgruppe G reichte es für Norwegen nur zu Platz drei hinter den Niederlanden und der Türkei.

Zlatan Ibrahimovic (Schweden)

Ein weiterer skandinavischer Goalgetter, der bei der WM fehlen wird – zum einen weil Schweden im Playoff-Finale der Qualifikation 0:2 in Polen verlor, zum anderen weil der mittlerweile 41-Jährige vom AC Mailand seit geraumer Zeit wegen einer schweren Knieverletzung ausfällt und erst 2023 zurückkehren wird.

Mo Salah (Ägypten)

Auch der Offensivstar von Liverpool wird die WM am Fernseher verfolgen müssen, weil er in der entscheidenden dritten Runde der Afrika-Qualifikation im Elferschießen mit den Pharaonen am Senegal scheiterte. Pikanterweise stand sein damaliger Teamkollege Sadio Mané, der inzwischen für den FC Bayern auf Torejagd geht, auf der gegnerischen Seite.

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabun)

Bereits in der zweiten Runde der Afrika-Qualifikation hatte Chelseas Goalgetter mit Gabun die Segel streichen müssen. Als Tabellenzweiter hatte man am Ende sieben Punkte Rückstand auf Gruppensieger Ägypten. Im Mai trat der 33-Jährige nach 72 Länderspielen und 30 Toren aus der Nationalmannschaft zurück.

David Alaba (Österreich)

Der Abwehrstar von Real Madrid qualifizierte sich mit Österreich zweimal für eine Europameisterschaft, auf seine erste WM-Teilnahme muss Alaba weiter warten. Österreich verlor im Playoff-Halbfinale der Qualifikation mit 1:2 in Wales.

Gianluigi Donnarumma (Italien)

Wie Alaba ist auch Italiens Nationaltorhüter noch nicht in den Genuss einer WM gekommen, dafür triumphierte er 2021 im EM-Finale gegen England im Elfmeterschießen. Umso schockierender war für Fußball-Italien das Scheitern in der WM-Qualifikation, als man im Playoff-Halbfinale 0:1 gegen Nordmazedonien verlor.

Riyad Mahrez (Algerien)

Wie auch Ägypten verloren Algerien und der Mittelfeldspieler von Manchester City das entscheidende Duell der dritten Runde. Gegner Kamerun setzte sich aufgrund der Auswärtstorregel durch. Somit bleibt 2014 die einzige WM-Teilnahme von Mahrez, als er nur im ersten Spiel gegen Belgien zum Einsatz kam.