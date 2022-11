LEC: Schocktransfer deutet sich an! Holt Fnatic diesen Star zurück?

Martin "Rekkles" Larsson wechselte Ende 2021 zu Karmine Corp © Martin Larsson/Karmine Corp via Twitter

Martin „Rekkles“ Larsson, der zuletzt in Frankreich für Karmine Corp in der LFL an den Start gegangen ist, kehrt nach zwei Jahren angeblich zu Fnatic zurück. Damit würde der AD Carry seinen Nachfolger Elias „Upset“ Lipp verdrängen, der nach Rekkles zu G2 wechselte, von Fnatic unter Vertrag genommen wurde.