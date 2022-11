Nach 8-Millionen-Gewinn: Sportpsychologe des Weltmeisters verrät 5 Erfolgsgeheimnisse

Daniel Abrahams fünf Säulen des Erfolgs

„Individuelle und Team-basierte mentale Rahmenbedingungen waren Essenzielle Kriterien bei unserer Suche nach Exzellenz und infolgedessen unter höchstem Druck performen zu können. Wir fingen damit an, jedem Spieler dabei zu helfen, sein High Performance Mindset (HPM) zu kennen.“ Dazu wurde festgestellt, was ihnen hilft

Alles in allem ist Abrahams sehr beeindruckt von Tundra Esports. „Das Team nahm all meine Punkt ernst und setzte HPM an erster Stelle in ihren Wettkämpfen. Das spricht Bände über ihre Offenheit und ihren Ehrgeiz.“