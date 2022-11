Mies: "Tapetenwechsel ist nach vier Jahren ganz gut"

Er habe in den vier Jahren Partnerschaft der French-Open-Sieger von 2019 und 2020 "auch mal meine Zweifel" gehabt, sagte Mies nun. "Speziell nach dem Zweitrunden-Aus in diesem Jahr bei den US Open habe ich nachgedacht, es mit Kevin zu beenden", so Mies: "Ich habe mich dann bewusst dagegen entschieden und wollte 2023 nochmal neu mit ihm angreifen. Kevin hat mir in Tel Aviv mehr oder weniger die Entscheidung abgenommen. Wir sind beide fein damit."