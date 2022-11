Bundesliga: VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Borussia Dortmund ist am 14. Spieltag zu Gast beim VfL Wolfsburg. Die Wölfe sind nach schwachem Saisonstart gut in Form, jedoch kommt mit dem BVB ein Angstgegner.

Hält Youssoufa Moukokos Form auch gegen Wolfsburg an?

Der deutsche U21-Nationalspieler hat sich nach seinem Doppelpack gegen Bochum ins Rampenlicht der Bundesliga geschossen und wird auch deshalb mit einem Platz in Hansi Flicks WM-Kader in Verbindung gebracht. Neben seinem sechsten Saisontor gelang ihm auch ein Bundesliga-Rekord .

Nun sind Borussia Dortmund und Moukoko zu Gast beim VfL Wolfsburg (Bundesliga: VfL Wolfsburg vs. BVB, ab 18.30 Uhr im Liveticker), die sich nach zwei Siegen in Serie in bestechender Form befinden.