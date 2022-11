Anzeige

Das ist Frankfurts Antwort auf den BVB-Plan mit Knauff Eintracht-Antwort auf BVB-Plan

Christopher Michel

Borussia Dortmund wird bei Europapokalheld Ansgar Knauff im kommenden Sommer auf die Rückkehr pochen. Eintracht Frankfurt baut den Nachfolger jetzt schon auf.

Als sich Ansgar Knauff vor ein paar Wochen verletzt abmeldete, war der Ernstfall bei Eintracht Frankfurt in intensiven Englischen Wochen rasch eingetreten.

Alle etatmäßigen rechten Schienenspieler fielen aus, Notlösung Kristijan Jakic wurde im Zentrum benötigt. Trainer Oliver Glasner war in kniffliger Lage als Improvisationskünstler gefordert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Ebimbe überzeugt auf der rechten Seite

Und dem Österreicher gelang aus zweierlei Hinsicht ein Coup.

Zunächst aus sportlicher Sicht: In der Champions League bei Tottenham Hotspur warf Glasner beim Schlussspurt alles in die Waagschale. Junior Dina Ebimbe überzeugte trotz knapper Niederlage (2:3) auf der Knauff-Position und durfte fortan in vier Bundesliga-, zwei Königsklassen-Duellen und einem Pokalspiel im 3-4-3-System die rechte Seite beackern und Pluspunkte sammeln.

In Gladbach jubelte der Franzose über sein erstes Bundesligator, in Augsburg folgte der erste Assist. Nach einem schwächeren Auftritt beim historischen Weiterkommen in Lissabon (2:1) fand Ebimbe vier Tage später in der Fuggerstadt die richtige Antwort und war einer der Matchwinner. Er gewann fünf seiner sieben Zweikämpfe. Mit einer Top-Geschwindigkeit von 34,71 km/h war er der „Speedy Gonzales“ auf dem Platz. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

BVB-Plan mit Knauff: Glasner findet mit Ebimbe die Antwort

Die Variante mit Ebimbe auf der rechten Seite hat zweitens mit Blick auf die Zukunft eine Signalwirkung. Borussia Dortmund wird den Frankfurter Europa-League-Helden Knauff, wie von Anfang an aushandelt, im kommenden Sommer nach Ablauf der 18-monatigen Leihe zurückholen.

„Es ist unser Spieler, er steht bei uns unter Vertrag. Der klare Plan mit Ansgar Knauff ist, dass er zu uns zurückkehrt“, betonte BVB-Trainer Edin Terzic zuletzt.

Sportvorstand Markus Krösche konterte zwar via Bild: „Wir wollen Ansgar behalten. Das haben wir ihm auch schon signalisiert.“ Statt unruhig zu werden, hat Glasner in der Zwischenzeit eine Antwort auf den BVB-Plan gegeben. Und diese lautet Junior Dina Ebimbe.

Knauff wird ihn auf rechts in dieser Verfassung so leicht nicht mehr verdrängen können, stattdessen möglicherweise häufiger (wie in Augsburg in der zweiten Hälfte) als linker Schienenspieler eine Flügelzange mit ihm bilden.

Ebimbe war in der Vergangenheit schon als rechter Flügelspieler unterwegs

Ebimbe hat sich in kürzester Zeit Vertrauen erarbeitet. Er sieht sich zwar ursprünglich als Achter, während Ebimbe im Zentrum allerdings Probleme hatte, integrierte er sich auf der Außenposition in Windeseile. Seine Flexibilität ist keine Überraschung, schon bei Leihstationen in Dijon und Le Havre agierte er auf dem Flügel.

Krösche buhlte nicht grundlos intensiv um Ebimbe und stach im Sommer mit Bayer Leverkusen namhafte Konkurrenz aus.

Der 21-Jährige kam zunächst auf Leihbasis von Paris Saint-Germain, doch die Kaufoption in Höhe von fünf bis sechs Millionen Euro greift bei Klassenerhalt. Sie wird somit frühzeitig zur Pflicht, die Frankfurter Himmelsstürmer werden tabellarisch höchstwahrscheinlich nicht mehr in diesen roten Bereich stürzen.

So sind die Konditionen bei Ebimbe

Nach SPORT1-Informationen hat der französische Spitzenklub zwar schon im kommenden Sommer eine Rückkaufoption. Doch diese liegt in einem deutlich höheren Bereich als die Kaufsumme.

Die Eintracht wird wohl langfristig mit Ebimbe planen - und den drohenden Knauff-Verlust mit einem sinnvoll aufgebauten Nachfolger schließen können.

