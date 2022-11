Frankfurt ohne Rode gegen Hoffenheim

„Er wird nicht dabei sein. Es ist eine Mischung aus Wadenproblemen und einer Vorsichtsmaßnahme“, sagte Trainer Oliver Glasner vor dem Spiel am Mittwoch ( ab 20.30 Uhr im LIVETICKER ) und ergänzte: „Ich möchte ihn am Sonntag unbedingt zur Verfügung haben.“ (SERVICE: BVB will Eintracht-Star holen!)

Im letzten Pflichtspiel des Jahres am Sonntag steht für den Europa-League-Sieger noch das Rhein-Main-Derby beim FSV Mainz 05 an. Gegen Hoffenheim peilt Glasner zunächst aber den zweiten Ligasieg in Folge an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)