LoL: Worlds Finale 2022 stellt Rekord auf! LoL: Worlds mit Zuschauerrekord

Nicht nur vor Ort verfolgten unzählige Mensch das Finale der Worlds 2022 © LoL eSports via Twitter

Die Worlds 2022 sorgten für einen neuen Zuschauerrekord im Finale. Im Vergleich zum Vorjahr schalteten über 1 Millionen mehr Menschen zum packenden Endspiel ein.

Deft gegen Faker, Pyosik gegen Keria, DRX gegen T1: selten war ein Finale bei der League of Legends Weltmeisterschaft schon vorab so gespannt erwartet worden wie in diesem Jahr. Obwohl der Austragungsort Nordamerika für einen Rückgang der allgemeinen Zuschauerzahlen sorgte, sahen den Final-Sieg von DRX laut der Website „eSports Charts“ zeitweise 5,1 Millionen Menschen gleichzeitig.

Damit bricht das Finale 2022 den bisherigen Rekord um ganze 1,1 Millionen, denn 2021 schalteten in der Spitze knapp 4 Millionen Fans ein.

WM-Finale unter meistgesehenen eSport-Events

Vor allem in Europa, wo Spiele mitten in der Nacht stattfanden, und im Zentrum des LoL-eSports-Fantums China und Südkorea, wo es früh am Morgen losging, waren die Spielstätten in Mexiko und den USA nicht förderlich für die Zuschauerzahlen. Doch schon zur Eröffnungszeremonie, begleitet von Hip-Hop-Star Lil Nas X, schalteten 3,2 Millionen Finalinteressierte zu.

Nicht zuletzt die Einbindung einiger prominenter Streamer sorgte für den massiven Anstieg, denn bereits vor dem Finale war klar, dass eine ganze Reihe an Streamern das Event live zeigen und kommentieren dürfen. Vor allem Twitch-Größen wie Ibai Llanos trieben so die absoluten Zahlen in die Höhe. Seine maximale Zuschauerzahl von etwas über 480.000 übertraf sogar die offiziellen Riot-Kanäle.