Frohe Botschaft vor der WM: DFB-Star freut sich über Familienzuwachs

Ilkay Gündogan feiert bereits vor der WM in Katar eine schöne Nachricht. Der DFB-Star freut sich über Familienzuwachs.

Für Gündogan könnte die Woche wohl noch perfekter werden, wenn er von Bundestrainer Hansi Flick in den WM-Kader berufen wird. Diesen präsentiert Flick am Donnerstag und der 32-Jährige soll ein sicherer Kandidat für Flicks WM-Aufgebot in Katar sein. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)