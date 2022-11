Faeser: Aussagen von WM-Botschafter Salman "schrecklich"

„Solche Aussagen sind schrecklich“, betonte die auch für den Sport zuständige SPD-Politikerin: „Und das ist auch der Grund, warum wir daran arbeiten, die Dinge in Katar in Zukunft hoffentlich zu verbessern.“ Sie vertraue aber weiter auf die während ihrer Inspektionsreise in der Vorwoche abgegebene „Sicherheitsgarantie“.