Bundesliga: Union-Trainer Fischer: "Wollen Reaktion sehen"

Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin will beim letzten Heimspiel des Jahres Wiedergutmachung für die jüngste 0:5-Klatsche bei Bayer Leverkusen leisten.

„Uns ist allen bewusst, dass der Auftritt in zweiten Hälfte in Leverkusen nicht unser bestes Gesicht war. Wir wollen eine Reaktion sehen“, sagte der Schweizer vor der Partie am Mittwoch gegen den FC Augsburg. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)