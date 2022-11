Frankfurt verlängert mit Hauptsponsor Indeed bis 2026

Götze so gut wie 2014? Der große Datenvergleich

Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Hauptsponsor Indeed erneut langfristig verlängert.

Demnach unterstützt Indeed künftig auch die Frauenabteilung, den Jugendbereich, die U21, die Traditionsmannschaft sowie die Sparte eSport. Laut SPORT1 -Informationen stößt die Eintracht damit in neue Sphären vor und knackt erstmals die 10-Millionen-Euro-Marke. Bisher waren es 6-7 Millionen im Jahr.

„Wenn es in der Bundesliga in den letzten Jahren ein Best-Practice-Beispiel gegeben hat, wie Partnerschaft in allen Bereichen funktioniert, ist es das", sagte Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann.