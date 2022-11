Krawietz zur Zukunft mit Pütz: „Können Grand Slams gewinnen“

Kevin Krawietz glaubt an weitere Erfolge mit Tim Pütz © AFP/SID/MAURO PIMENTEL

Kevin Krawietz peilt mit seinem neuen Doppelpartner Tim Pütz weitere Erfolge bei den Major-Events an.

Kevin Krawietz peilt mit seinem neuen Doppelpartner Tim Pütz weitere Erfolge bei den Major-Events an. „Ich glaube, dass wir Grand Slams gewinnen können, klar“, sagte der 30 Jahre alte Coburger in einer Pressekonferenz des Bayerischen Tennis-Verbands am Dienstag: „Grundsätzlich glaube ich auf jeden Fall daran, dass wir eines der besten Teams werden können.“