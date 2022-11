Formel 1: Nach Aus bei Williams - Latifi stellt Bedingung für F1-Zukunft

Nicholas Latifi startet in der kommenden Saison voraussichtlich nicht in der Formel 1. Ein Engagement als dritter Fahrer kann er sich jedoch nur unter einer Bedingung vorstellen.

Die Tage von Nicholas Latifi in der Formel 1 scheinen gezählt.

Schon vor Wochen hatte sein aktueller Arbeitgeber Williams bekanntgegeben, dass die Wege am Ende der Saison auseinandergehen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Auch der Kanadier selbst scheint für die nächste Weltmeisterschaft mit einer Pause zu rechnen. Zwar könne er sich eine Rolle als dritter Fahrer vorstellen, allerdings nur, „wenn ich eine realistische Möglichkeit sähe, in die Formel 1 zurückzukehren“, sagte er im Formel-1-Podcast Beyond the Grid.