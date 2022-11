Bayern-Talent Eyüp Aydin: "Das hätte ich von Kimmich nicht erwartet"

Bayern-Talent Aydin: Wow-Moment mit Lewandowski

Aydin: Nach den ersten zwei Monaten dachte ich: Okay, das hier ist mein erstes und letztes Jahr bei Bayern (lacht). Die Umstellung war sehr groß. Aber dann habe ich mich Schritt für Schritt reingekämpft. In dieser Phase habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, klar im Kopf zu sein. Dabei war erneut die familiäre Unterstützung für mich entscheidend. Ich bin mit Sicherheit noch nicht in einer Position, in der ich von mir behaupten kann, ich hätte schon viel erreicht. Aber für alles, was ich bisher in meinem Leben geschafft habe, sind in erster Linie meine Eltern verantwortlich.