Das ekligste Team der Bundesliga: Wie schlimm ist der FC Augsburg wirklich?

Der FC Augsburg fällt seit Jahren mit einer unangenehm harten Spielweise auf und erntet dafür häufig Kritik. Für FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter ist das in manchen Fällen zu übertrieben.

Der FC Augsburg steht seit seinem Aufstieg in die Bundesliga in der Saison 2011/12 vor allem für eins: für Kampf.

Doch nicht nur die Spieler auf dem Feld, sondern auch die Männer an der Seitenlinie sind während der Partie bisweilen schwer zu bändigen. Insbesondere Geschäftsführer Stefan Reuter steht oft im Mittelpunkt, wenn es zu Diskussionen um Schiedsrichterentscheidungen kommt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga) .

Kein Wunder also, dass kaum ein Bundesligist gerne zum Auswärtsspiel in die WWK-Arena reist, denn bereits im Vorfeld ist klar, dass es ein aufreibendes Spiel gegen einen ekligen Gegner sein wird. Doch sind die Augsburger wirklich so schlimm?