WWE RAW: Diese Comeback-Enthüllung hat einen pikanten Hintergrund

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW feierte Mia Yim ihr Comeback bei der größten Wrestling-Liga der Welt, sie wurde enthüllt als die weibliche „Geheimwaffe“ der Gruppierung The O.C. um AJ Styles gegen das Bündnis Judgment Day und Rhea Ripley.

Mia Yim verlor WWE-Job zum selben Zeitpunkt wie ihr Mann Keith Lee

Die 33 Jahre alte Yim - in der Independent-Szene bekannt als Jade - war schon zwischen 2018 und 2021 ein Teil von WWE.

Yim gehörte zu den vielen Talenten, deren WWE-Karriere im damals von Triple H gelenkten Aufbaukader NXT vielversprechend startete, die sich dann aber unter Ex-Boss Vince McMahon nicht etablieren konnte - ähnlich wie die von Triple H schon zurückgeholten Dakota Kai und Emma. ( HINTERGRUND: Auch diese beiden Wrestlerinnen will Triple H angeblich zurück )

Yim landete bei Impact, Lee bei AEW

Yim war Teil derselben Entlassungswelle, der auch ihr damaliger Verlobter Lee zum Opfer gefallen war, der McMahon in mehreren Anläufen nicht überzeugen konnten. Der berufliche Rückschlag wurde begleitet von einem privaten Drama: Lee erlitt 2021 eine Corona-Infektion mit schwerem Verlauf und lebensgefährliche Herzprobleme.

Triple H will auch Keith Lee angeblich zurück

Der in diesem Jahr vollzogene Machtwechsel bei WWE wirbelte die Wrestling-Landschaft in vielerlei Hinsicht neu auf: Triple H holte diverse entlassene Ex-Stars zurück und soll auch Kontaktaufnahme mit zahlreichen bei AEW verpflichteten Ex-Schützlingen veranlasst haben - und sie ermuntert haben, bei AEW um ihre Entlassung zu bitten und zurückzukommen. Bei AEW war Unruhe an mehreren Fronten die Folge, die Liga reagierte mit juristischen Drohungen.