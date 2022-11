UEFA: Treffen wegen Super League! Reichart und Ceferin sprechen in Nyon

Der 48 Jahre alte ehemalige RTL-Chef steht an der Spitze der Agentur A22 Sports Management, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das umstrittene Projekt der europäischen Topklubs durchzusetzen. Dabei kommt es am Dienstag in Nyon zu einem Treffen zwischen Reichart und UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, wie Reichart bekannt gab.