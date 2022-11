Anzeige

2. Bundesliga LIVE im TV, Stream und Ticker mit St. Pauli - Kiel, Paderborn - Bielefeld und Magdeburg - Darmstadt Arminia zum Siegen verdammt

Veränderungen notwendig: Bielefeld will die Trendwende

Am 16. Spieltag der 2. Bundesliga sind im Tabellenkeller Bielefeld, Nürnberg und St. Pauli zum Siegen verdammt, während im Aufstiegskampf Darmstadt 98 und der HSV nahezu im Gleichschritt Richtung Bundesliga marschieren. Alle Spiele im Überblick.

In den Dienstagsspielen des 16. Spieltags der 2. Bundesliga will der SC Paderborn mit einem Sieg gegen Arminia Bielefeld den Anschluss an die Aufstiegsränge halten.

Doch der Bundesliga-Absteiger braucht unbedingt drei Zähler, um vor der WM-Pause nicht noch weiter ins Hintertreffen zu geraten. Der Tabellenletzte aus Bielefeld hat bereits vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, den 15. Rang, auf dem der SV Sandhausen noch steht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Neben der Arminia stecken auch zwei weitere Traditionsvereine im Abstiegssumpf fest: Der FC St. Pauli, als Tabellen-16., ist gegen Holstein Kiel gefordert, während der 1. FC Nürnberg am Mittwoch bei Hansa Rostock zum Siegen verdammt ist. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Im Aufstiegskampf geht es aber auch heiß her: Im Verfolger-Duell treffen am Dienstagabend Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf aufeinander, während der Tabellenzweite, der HSV, am Mittwoch mit einem Sieg zwischenzeitlich auf Rang eins springen kann.

Denn der aktuelle Tabellenführer SV Darmstadt ist erst im Top-Spiel am Donnerstag beim 1. FC Magdeburg gefordert. So oder so, auch der 16. Spieltag in der besten 2. Liga der Welt verspricht wieder viel Spannung. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

So können Sie die 2. Bundesliga live im TV & Stream verfolgen:

TV: Sky, SPORT1

Stream: Sky Go

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Der 16. Spieltag der 2. Bundesliga:

Dienstag, 18.30 Uhr:

FC St. Pauli - Holstein Kiel

SC Paderborn 07 - Arminia Bielefeld

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf

1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC

Mittwoch, 18.30 Uhr:

SpVgg Greuther Fürth - Hamburger SV

Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg

SV Sandhausen - 1. FC Heidenheim

Jahn Regensburg - Eintracht Braunschweig

Donnerstag, 20.30 Uhr:

1. FC Magdeburg - SV Darmstadt 98