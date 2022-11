„Matratzen Mack“ gewinnt größte Sportwette aller Zeiten

In den USA kennt man ihn nur als „Mattress Mack“ (Matratzen Mack). Jim McIngvale, Besitzer der Einrichtungshauskette Gallery Furniture, hat eine große Leidenschaft, der er seit vielen Jahren nachgeht: Sportwetten. Dabei scheut sich der Milliardär aus Houston nicht, enorme Summen zu setzen.

Auch Pokerprofis aus seiner texanischen Heimat kauft er regelmäßig Anteile an deren Turnieren ab, um an ihren Gewinnen zu partizipieren.

Es war abzusehen, dass sein Lieblingsverein in der Major League Baseball, die Houston Astros, in dieser Saison eine gute Chance auf den Titel haben würde. Doch eine MLB-Saison ist lang, alleine die reguläre Spielzeit umfasst 162 Spieltage, erst im Anschluss geht es in die PlayOffs.