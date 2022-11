WWE RAW endet mit folgenschweren Paukenschlag um den "Mr. Money in the Bank"

Der „Lieblingsschüler“ von Ex-Boss Vince McMahon ist nicht mehr Mr. Money in the Bank: Austin Theory verspielt bei WWE Monday Night RAW den Koffer.

Bei der TV-Show Monday Night RAW hat McMahons Schwiegersohn und Nachfolger „Triple H“ Paul Levesque eine richtungweisende Entscheidung vollzogen: Der von Ex-Chef McMahon stark geförderte Jungstar Austin Theory ist nicht mehr „Mr. Money in the Bank“. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Theory löste seinen Koffer, der ihm ein Titelmatch zu jedem Zeitpunkt ermöglich am Ende von RAW erfolglos ein - und das nicht mal gegen WWE Universal Champion und Topstar Roman Reigns, sondern gegen Seth Rollins, der den weniger bedeutenden US Title hält.

Auch wenn Triple H diesen Titel zuletzt deutlich aufgewertet hatte, mutete der „Cash-In“ seltsam an: Theory war bereits US-Champion und unter McMahon war das eindeutig nur als Probelauf gedacht, um den 25 Jahre alten Theory danach höher zu hieven.

Austin Theory verpatzt Money in the Bank Cash-in

Schon vor einigen Wochen sorgte für Aufhorchen, dass Theory im Drittkader NXT auftauchte und Champion Bron Breakker drohte, den MITB-Koffer gegen ihn einzulösen (was er dann nicht tat) - nun verspekulierte sich Theory stattdessen gegen Rollins.

Der sprach am Ende der Show eine offene Herausforderung um seinen Titel aus, auf die zunächst Ex-Champion Bobby Lashley reagierte - indem er Rollins zusammenschlug, ohne jedoch Ambitionen auf ein Match zu zeigen. Mustafa Ali, der eigentlich auf Rollins‘ Herausforderung reagieren wollte, wurde von Lashley vorher auch noch beiseite geräumt.

Lashley - laut Drehbuch noch frustriert über seine unglückliche Niederlage gegen Brock Lesnar bei der Saudi-Arabien-Show Crown Jewel am Samstag - bereitete damit Theorys „Cash-In“ den Weg. Theory übergab dem Ringrichter seinen Koffer, der das spontane Match gegen Rollins einleitete.

Schlechtes Omen: Theory begibt sich in Flop-Reihe

Theory ist damit in der mittlerweile 17-jährigen Geschichte des „Money-in-the-Bank“-Konzepts der fünfte Wrestler, der seinen Koffer erfolglos einlöst - nach John Cena (2012), Damien Sandow (2013), Baron Corbin (2017) und Braun Strowman (2018). Weitere Unglücksraben waren Mr. Kennedy (2007) und Otis (2020) , die ihre Koffer verloren, bevor sie sie einlösen konnten (Kennedy gegen Edge, Otis gegen The Miz).

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

In Bezug auf Theory scheint nun in jedem Fall ausgemacht, dass Triple H anders als McMahon nicht die Vision im Kopf hat, ihn im Lauf des kommenden Jahres ganz oben ankommen zu lassen.

Nikki Cross wirft 24/7 Title weg - Mia Yim kehrt zurück

Das Ende für Theory als „Mr. Money in the Bank“ war nicht die einzige „Altlast“ des McMahon-Regimes, die Triple H abwarf: Auch der 24/7-Gagtitel ist offensichtlich Geschichte. Nikki Cross - nun assoziiert mit der Gruppierung Damage CTRL - gewann ihn bei RAW von Dana Brooke und warf ihn danach achtlos in den Müll (wobei ihr eine Panne unterlief und sie die Tonne verpasste).